Fazzini in festa: il fratello Tommaso campione europeo di beach soccer

Jacopo Fazzini si gode una soddisfazione di famiglia: il fratello Tommaso si è laureato campione europeo con la Nazionale di beach soccer.
È festa grande nella famiglia Fazzini. Oltre alla soddisfazione per aver riportato "a casa" Jacopo, oggi calciatore della Fiorentina e vero tifoso, anche per i fratelli arrivano soddisfazioni. L'ultima riguarda il fratello Tommaso, da sempre grande sponsor del calciatore viola, che si è laureato campione europeo di beach soccer con la Nazionale azzurra.

Battuta la Spagna

Come ricorda La Gazzetta Dello Sport, proprio di fronte agli occhi di Jacopo, Tommaso ha battuto con i compagni la Spagna per 8-5 a Viareggio, laureandosi campione europeo da stella della squadra. "Ci ho giocato anche io, è una disciplina in cui si fatica tanto" le parole del talento ex Empoli, sempre legatissimo alla famiglia.

