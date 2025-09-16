Il fratello di Fazzini: “Firenze lo vuole dal 1′? Jacopo non vede l’ora!”

Un’estate da incorniciare per Tommaso Fazzini , fresco campione di Beach Soccer a Viareggio, nella sua città. Un trionfo speciale, raccontato con grande emozione:“ Vincere in casa, davanti alla mia famiglia, è stata un’emozione incredibile. La mia passione per il Beach Soccer è nata proprio qui, a Viareggio. Fin da bambino vedevo i grandi campioni dell’epoca e sognavo di giocare come loro. Indossare la maglia numero 10 della Nazionale è una sensazione bellissima e una grande responsabilità. Negli ultimi tre anni abbiamo raggiunto tre finali europee, un percorso importante ”.

Tommaso ha parlato anche del fratello minore, Jacopo Fazzini, centrocampista della Fiorentina:“Da piccolo ha fatto qualche torneo di Beach Soccer, non era uno dei migliori ma avrebbe imparato sicuramente molto. Oggi sta facendo bene e sono felice per lui. Gli auguro di giocare presto dal primo minuto: quando succederà mostrerà tutto il suo valore. L’ho visto emozionatissimo quando si è concretizzata la possibilità di vestire la maglia viola. In casa siamo tutti tifosi della Fiorentina e questo era uno dei suoi sogni”.