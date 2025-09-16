Monti: “Fiorentina maltrattata. Comuzzo? Scuse finite. Lamptey mi è piaciuto”

Il commento di Gianfranco Monti a Radio Bruno

Redazione VN 16 settembre - 18:27

Gianfranco Monti, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, non ha usato mezzi termini nel commentare la prestazione della Fiorentina contro il Napoli.

“Sono rimasto molto male, la Fiorentina è stata maltrattata dal Napoli. Dopo 40 secondi erano già all’arrembaggio. Ho visto una squadra come un pugile alle corde, senza alcuna reazione. Sono convinto che i viola abbiano un buon organico e un ottimo allenatore, ma le critiche in questo momento sono giuste. Ora mi aspetto qualcosa sia in campo che da Pioli in panchina. Bisogna accelerare i tempi: tre partite, due punti, non basta”.

Uno dei reparti più sotto accusa è il centrocampo:“Lo vedo in grande difficoltà, manca il filtro per la difesa. Io giocherei a quattro dietro, anche se Pioli probabilmente non lo farà mai”.

Monti ha poi analizzato la situazione dei singoli, partendo da Comuzzo e Fagioli:“Non voglio più sentire scuse legate al calciomercato, siamo in Serie A e parliamo di professionisti. Ho sempre difeso Comuzzo perché giovane, ma se vuoi stare a certi livelli devi reggere le critiche. Vale anche per Fagioli. Il tecnico deve capire il momento: se serve, possono andare in panchina, non c’è nulla di male”.

Qualche nota positiva è arrivata da chi è subentrato:“Lamptey mi è piaciuto molto, ha portato freschezza. Fazzini deve giocare, poco importa dove: calciatori così vanno messi in campo. Nicolussi Caviglia ha fatto cose semplici ma buone, mentre Fagioli era impaurito e limitato nei passaggi”.

Infine, uno sguardo al prossimo impegno contro il Como:“È una buona squadra, da affrontare nel modo giusto. La Fiorentina ha alternative, ora serve galvanizzare il gruppo e fare delle scelte nette”.