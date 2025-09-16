Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Fiorentina maltrattata. Comuzzo? Scuse finite. Lamptey mi è piaciuto”

news viola

Monti: “Fiorentina maltrattata. Comuzzo? Scuse finite. Lamptey mi è piaciuto”

monti
Il commento di Gianfranco Monti a Radio Bruno
Redazione VN

Gianfranco Monti, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, non ha usato mezzi termini nel commentare la prestazione della Fiorentina contro il Napoli.

Sono rimasto molto male, la Fiorentina è stata maltrattata dal Napoli. Dopo 40 secondi erano già all’arrembaggio. Ho visto una squadra come un pugile alle corde, senza alcuna reazione. Sono convinto che i viola abbiano un buon organico e un ottimo allenatore, ma le critiche in questo momento sono giuste. Ora mi aspetto qualcosa sia in campo che da Pioli in panchina. Bisogna accelerare i tempi: tre partite, due punti, non basta”.

Uno dei reparti più sotto accusa è il centrocampo:“Lo vedo in grande difficoltà, manca il filtro per la difesa. Io giocherei a quattro dietro, anche se Pioli probabilmente non lo farà mai”.

Monti ha poi analizzato la situazione dei singoli, partendo da Comuzzo e Fagioli:“Non voglio più sentire scuse legate al calciomercato, siamo in Serie A e parliamo di professionisti. Ho sempre difeso Comuzzo perché giovane, ma se vuoi stare a certi livelli devi reggere le critiche. Vale anche per Fagioli. Il tecnico deve capire il momento: se serve, possono andare in panchina, non c’è nulla di male”.

Qualche nota positiva è arrivata da chi è subentrato:“Lamptey mi è piaciuto molto, ha portato freschezza. Fazzini deve giocare, poco importa dove: calciatori così vanno messi in campo. Nicolussi Caviglia ha fatto cose semplici ma buone, mentre Fagioli era impaurito e limitato nei passaggi”.

Infine, uno sguardo al prossimo impegno contro il Como:“È una buona squadra, da affrontare nel modo giusto. La Fiorentina ha alternative, ora serve galvanizzare il gruppo e fare delle scelte nette”.

Leggi anche
Segui “Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam
Questione cori, Cecchi: “Succede ovunque. Il derby dell’odio non porta via...

© RIPRODUZIONE RISERVATA