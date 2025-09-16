Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per rispondere ad un tifoso del Napoli sui cori della Fiesole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Questione cori. Checci: “Succede ovunque. Il derby dell’odio non porta via d’uscita”
news viola
Questione cori. Checci: “Succede ovunque. Il derby dell’odio non porta via d’uscita”
Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Sportiva in merito ai cori della Fiesole nella partita contro il Napoli
Io l'ho vista da casa, se è vero che è successo io da fiorentino mi scuso. Ma quando parlo con i tifosi viola che vanno a Napoli mi raccontano le stesse cose che subiscono aggressioni e altro. Negli stadi esiste una zona franca della quale dobbiamo vergognarci tutti. Purtroppo albergano comportamenti incivili e inaccettabili. Ormai succede ovunque. Dobbiamo emarginare questa violenza, non altrui, ma la nostra. Io stigmatizzo chi tra i viola fa questo. Se continuiamo a fare il derby della violenza altrui non ne usciamo più.
© RIPRODUZIONE RISERVATA