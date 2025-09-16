Bocci: “Pioli riparta dalla certezze. Gudmundsson? Manca la sua vivacità”

Alessandro Bocci, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le ultime in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:
Non so quali siano le soluzioni per il problema presente in casa Fiorentina. Mi sembra che Fazzini sia uno di quelli che stia meglio, ma il problema va risolto da squadra. Mi auguro che Gudmundsson rientri presto, per dare imprevedibilità e vivacità alla manovra. Vedo una difficoltà in tutti i reparti, una Fiorentina che per il momento non è squadra. Pioli deve trovare il bandolo della matassa, ripartire dalle certezze e fare le cose semplici. Comuzzo ha fatto una sciocchezza per essere in Serie A. A Firenze sono ventiquattro anni che non si vince, questo lo pagano tutti, dal tecnico ai calciatori
