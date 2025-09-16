Sabatini: “Fiorentina apatica, ma calma a dare colpa a Stefano Pioli”

Sandro Sabatini, noto giornalista e opinionista, è intervenuto a Radio Sportiva. Ecco le sue parole sulla Fiorentina di Stefano Pioli:
Si può attribuire tutto a Pioli? È chiaro che abbia delle responsabilità, come ogni allenatore, perché è lui a determinare l’atteggiamento della squadra. Ma da qui a sostenere che non sia l’uomo adatto per la Fiorentina, aspetterei a dirlo. Contro il Napoli la prova è stata certamente deludente, ma a Cagliari i viola erano a un passo dal successo e con il Torino avrebbero meritato di vincere. La gara col Napoli mi ha lasciato sensazioni molto negative: al di là del valore degli azzurri, che hanno offerto una prestazione impeccabile per intensità e determinazione, da tifoso vorrei vedere una Fiorentina con più grinta, più generosità e più carattere. I viola si sono espressi con un gioco pulito, ma privo di mordente, mentre il Napoli puntava dritto verso la porta. La Fiorentina, invece, ha dato l’impressione di essere spenta e svogliata
