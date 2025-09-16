Viola News
Faccenda: “Ranieri centrale affidabile. Como? Servono i tre punti”

L'opinione di Mario Faccenda, ex difensore della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di TVL durante il "Salotto Viola"
Mario Faccenda, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a TVL durante il "Salotto Viola"toccando alcuni temi d’attualità di casa viola. Ecco le sue parole:

Ranieri iniziò come terzino e già allora aveva qualità interessanti: lo segnalai ai tempi dell’Atalanta perché lo ritenevo adatto anche a una difesa a tre. Nella scorsa stagione è stato tra i centrali più affidabili in Italia, guadagnandosi la chiamata in Nazionale. Gudmundsson? I troppi stop fisici lo condizionano: senza continuità non riesce a incidere. Alla Fiorentina non ha ancora trovato ritmo. La squadra deve sfruttare di più gli esterni come Gosens e Dodô, ma tutto passa dalla capacità di costruire gioco in mezzo al campo, aspetto in cui col Napoli ha sofferto molto. Como? Lo scorso anno vinse a Firenze con una grande prestazione. Sarà una sfida dura come tutte in questo campionato. La Fiorentina deve pensare prima di tutto a fare punti, anche senza brillare: solo con i risultati potrà poi crescere anche nel gioco.

