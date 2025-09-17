È partita ieri mattina la prevendita dei biglietti per la partita di domenica, che segnerà la seconda gara stagionale allo stadio Artemio Franchi. Dopo il tutto esaurito registrato sabato scorso, si punta a replicare il pienone sugli spalti, nonostante le limitazioni e le criticità legate ai lavori di ristrutturazione ancora in corso.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Como, 2.000 tagliandi venduti. Al via anche l’abbonamento Conference”
Corriere dello Sport
CorSport: “Como, 2.000 tagliandi venduti. Al via anche l’abbonamento Conference”
E' iniziata la prevendita dei biglietti per la partita di domenica
Secondo i dati aggiornati al pomeriggio di ieri, sono già stati venduti circa 2.000 biglietti. Nel frattempo, a partire da oggi alle ore 12, sarà disponibile anche il mini abbonamento per assistere alle partite casalinghe della fase a gironi di Conference League, proposto a un prezzo promozionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA