Difesa, Nazione: “Comuzzo-Pongracic meglio a quattro, ma ecco perché non si cambia”

Pioli vuole continuare con la difesa a tre
Redazione VN

La Fiorentina ieri ha ripreso gli allenamenti al Viola Park. L'obiettivo è quello di ottenere una vittoria in campionato, ma anche trovare una quadra per far funzionare al meglio la squadra. Serve dunque trovare identità e non solo quella tattica.

Pioli sembra voler continuare con il 3-5-2. Con la difesa a tre che si è trovata molto in difficoltà contro il Napoli, a causa degli errori di Comuzzo e Pongracic. Viene da pensare che possano lavorare meglio in una difesa a quattro. Secondo quanto riportato da La Nazione, non è detto che si possa schierare, ma la priorità adesso è quella di preservare la fase offensiva di Dodò e Gosens.

