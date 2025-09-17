Viola a rilento. Potrebbero perdere il posto Comuzzo, Fagioli e Dzeko

Pioli corre ai ripari. È vero, sono passate soltanto tre giornate di campionato ma l'andamento lento della Fiorentina impone una riflessione al tecnico. La critica si è mossa in particolare verso tre giocatori: Comuzzo, Fagioli e Dzeko. Sono soprattutto le loro prestazioni a non aver convinto. Eppure soprattutto i primi due - sottolinea La Gazzetta Dello Sport - erano stati protagonisti l'anno scorso. Tanto che sul difensore c'era anche il forte interesse del Napoli e per il centrocampista in molti si erano mangiati le mani per non averlo preso.