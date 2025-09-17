Viola a rilento. Potrebbero perdere il posto Comuzzo, Fagioli e Dzeko

Pronti tre cambi?—
E allora l'ambiente chiede una scossa: così Pioli potrebbe davvero decidere di cambiare a partire dalla delicata sfida al Como. Torna di attualità la possibilità Pablo Marì in difesa, con Pongracic che a quel punto andrebbe a destra. E poi Nicolussi Caviglia, arrivato dal mercato ed entrato bene col Napoli: anche per lui potrebbe essere solo questione di tempo. Infine Piccoli, che può dare di più a livello di progressione. Oppure Fazzini, da far giocare proprio dietro Kean. In ogni caso la sensazione è che qualche novità la vedremo presto.
