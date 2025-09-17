Sohm: “Yaya Tourè il mio idolo. Assomiglio a Barella e McTominay”

Simon Sohm , centrocampista della Fiorentina , nel corso della sua intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato anche del suo idolo e di alcuni suoi simili a centrocampo. Ecco le sue parole:

Mi piace tanto Declan Rice, in Italia apprezzo Anguissa, McTominay e Barella, sono tutti simili a me, box to box. E poi c'è Jude Bellingham, per me è il migliore. Idolo? Yaya Tourè: mi ispiro molto a lui anche se è di un livello altissimo.