Sohm: “Yaya Tourè il mio idolo. Assomiglio a Barella e McTominay”

Ecco le parole di Simon Sohm, centrocampista della Fiorentina, nel corso della sua intervista ai microfoni del Corriere dello Sport
Simon Sohm, centrocampista della Fiorentina, nel corso della sua intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato anche del suo idolo e di alcuni suoi simili a centrocampo. Ecco le sue parole:

Mi piace tanto Declan Rice, in Italia apprezzo Anguissa, McTominay e Barella, sono tutti simili a me, box to box. E poi c'è Jude Bellingham, per me è il migliore. Idolo? Yaya Tourè: mi ispiro molto a lui anche se è di un livello altissimo.

