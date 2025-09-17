Fiorentina, senti Zola: “Il Como mi piace. Fabregas ha tutto per fare bene”

Gianfranco Zola, intervistato ai microfoni de La Repubblica, ha speso parole importanti per il progetto tecnico del Como, prossimo avversario della Fiorentina in campionato. Ecco le sue parole:
Mi sono piaciute molto Cremonese e Como. Conosco bene Fàbregas e posso affermare che, a mio parere, ha tutte le carte in regola per fare bene
