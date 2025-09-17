Comuzzo, che succede? Repubblica: “Risente delle turbolenze di mercato”

Da leader assoluto in grado di portare tanti milioni in cassa a quasi anello debole della difesa. L'edizione odierna di Repubblica sottolinea la parabola quantomeno particolare di Pietro Comuzzo , al momento partito in difficoltà nella sua stagione. L'anno scorso il giovane centrale aveva cominciato alla grande, svoltando come molta parte della squadra nella partita con la Lazio, per poi fermare al meglio Morata e Dovbyk, conquistandosi la chiamata in Nazionale. Poi le avances del Napoli, quei 30 milioni messi sul piatto e poi il rinnovo: ma già da allora le prestazioni sono variate, in concomitanza (certo) con un rendimento globale della squadra meno brillante.

Pioggia di milioni

E anche l'estate appena passata, in tema di voci, non è stata da meno: Premier, Lipsia, poi gli arabi e i loro milioni, fino all'Atalanta, qualcosa su cui ha riflettuto tanto il difensore. Forse quelle turbolenze di mercato sono poi andate in campo col ragazzo, mostrando prestazioni ben lontane da ciò a cui aveva ben abituato. Gli errori con Polissya e Napoli sono solo due dettagli, così come il ruolo nella difesa a tre di Pioli non sembra toccargli le giuste corde. Adesso serve recuperarlo al massimo sul piano mentale: è un patrimonio troppo importante.