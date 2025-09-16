CorSport: “Comuzzo in confusione. Adesso 35mln stanno larghi sulle spalle”

Continua il momento negativo di Pietro Comuzzo

Redazione VN 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 10:32)

Pietro Comuzzo sta attraversando il primo vero momento difficile della sua giovane carriera. Solo un anno fa era considerato un difensore dal valore inestimabile, con valutazioni di mercato vicine ai trentacinque milioni, mentre oggi appare spaesato e in difficoltà, come visto anche contro il Napoli. È il peso delle aspettative che spesso gravano sui giovani talenti: confermarsi, con occhi e voci puntati addosso, è più complicato che emergere la prima volta. A vent’anni, il centrale viola si trova quindi davanti a una fase di crescita inevitabilmente segnata da errori ed esitazioni.

Le ultime partite ne hanno messo in luce i limiti di inesperienza. Dalla sbavatura contro il Polissya nei playoff fino al fallo ingenuo su De Bruyne che ha portato al rigore del vantaggio partenopeo, gli episodi negativi si sono sommati, aumentando il senso di smarrimento. Lo stesso Pioli ha ammesso che il ragazzo ha vissuto giorni di confusione, pur ribadendo la fiducia della squadra nei suoi confronti. È il segno che, oltre al talento, Comuzzo ha bisogno di tempo, di tranquillità e di un ambiente capace di accompagnarlo nella gestione della pressione.

Sul suo percorso pesa anche la questione mercato. A gennaio, di fronte a un’offerta da 35 milioni del Napoli, fu il presidente Commisso a bloccarne la partenza, mentre in estate è stato lo stesso difensore a dire no alla maxi-proposta dell’Al-Hilal. Una scelta che racconta della sua maturità e del suo desiderio di crescere in Italia, senza lasciarsi attrarre dal denaro. Una decisione da professionista consapevole, che testimonia un’attitudine forte nonostante le difficoltà del momento: qualità che potrebbero rivelarsi decisive per superare questa fase delicata. Lo scrive il Corriere dello Sport.