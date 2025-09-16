Tuttosport: “Società e Pioli sotto processo. Ecco cosa filtra da dentro il club”

Però, forte della sua esperienza, non si concede all’ansia e alla preoccupazione, neppure per il digiuno di Kean che in questo inizio di stagione ha segnato in Nazionale ma non ancora con la Fiorentina. Di certo fra le priorità nell’agenda da Pioli c’è quella di supportare meglio il proprio centravanti (che intanto si consola come cantante: è presente nella colonna sonora nel videogioco Ea Sports FC 26).
Possibile quindi che domenica prossima, insieme al rientro di Gudmundsson, trovino spazio dal 1’ Fazzini e Nicolussi Caviglia che l’altra sera sono entrati bene. Da oggi tecnico e squadra si ritroveranno al Viola Park (dove domani verrà presentato l’ultimo acquisto Lamptey) con in testa un solo unico pensiero: battere il Como e iniziare la scalata.
