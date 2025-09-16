Tuttosport: “Società e Pioli sotto processo. Ecco cosa filtra da dentro il club”

Per molti la Fiorentina e il suo allenatore sono già sotto processo, per qualcuno sono stati sbagliati certi acquisti, per altri non deve giocare Tizio bensì Sempronio mentre Caio va cambiato di ruolo. Tre partite di campionato e il mondo viola appare già capovolto. Ma dentro al club si cerca di tenere la barra dritta evitando di fare drammi, confrontandosi, lavorando per correggere, crescere e migliorare. Come scrive Tuttosport, ovvio che nessuno sia soddisfatto della classifica a partire dallo stesso Pioli che domenica dopo il 3-1 subito con il Napoli lo ha ammesso con un'analisi lucida e diretta.