Tuttosport: “Società e Pioli sotto processo. Ecco cosa filtra da dentro il club”

La Fiorentina torna in campo al Viola Park per preparare la prossima sfida di campionato contro il Como: si cercano soluzioni importanti
Per molti la Fiorentina e il suo allenatore sono già sotto processo, per qualcuno sono stati sbagliati certi acquisti, per altri non deve giocare Tizio bensì Sempronio mentre Caio va cambiato di ruolo. Tre partite di campionato e il mondo viola appare già capovolto. Ma dentro al club si cerca di tenere la barra dritta evitando di fare drammi, confrontandosi, lavorando per correggere, crescere e migliorare. Come scrive Tuttosport, ovvio che nessuno sia soddisfatto della classifica a partire dallo stesso Pioli che domenica dopo il 3-1 subito con il Napoli lo ha ammesso con un'analisi lucida e diretta.

 Il tecnico emiliano è conscio del ritardo nei risultati, nel gioco, nell’assestamento difensivo, nella incisività offensiva come delle difficoltà che sta incontrando la squadra dovendo assimilare uno stile di gioco nuovo, e a queste sta cercando di porre rimedio.

Però, forte della sua esperienza, non si concede all’ansia e alla preoccupazione, neppure per il digiuno di Kean che in questo inizio di stagione ha segnato in Nazionale ma non ancora con la Fiorentina. Di certo fra le priorità nell’agenda da Pioli c’è quella di supportare meglio il proprio centravanti (che intanto si consola come cantante: è presente nella colonna sonora nel videogioco Ea Sports FC 26).

Possibile quindi che domenica prossima, insieme al rientro di Gudmundsson, trovino spazio dal 1’ Fazzini e Nicolussi Caviglia che l’altra sera sono entrati bene. Da oggi tecnico e squadra si ritroveranno al Viola Park (dove domani verrà presentato l’ultimo acquisto Lamptey) con in testa un solo unico pensiero: battere il Como e iniziare la scalata

