Gazzetta su Gudmundsson: “Poco concreto. Lontani i tempi del Genoa”

La Gazzetta dello Sport,soffermandosi sui rendimenti degli attaccanti, analizza anche l'inizio di stagione di Albert Gudmundsson. Adesso infortunato, dovrebbe tornare per la sfida contro il Como:
A Cagliari Kean ha giocato tutta la partita, come col Toro e col Napoli. Dzeko nè rimasto seduto in Sardegna, è entrato a 13' dalla fine a Torino ed è partito titolare col Napoli. Piccoli, ufficializzato, dopo il 31 agosto, ha giocato subito a Torino: 77 minuti. Ed è entrato dopo l'intervallo col Napoli al posto del deludente bosniaco. Che ha anche Albert Gudmundsson. Ma pure l'islandese (in gol a Presov all'andata), al momento ai box per l'infortunio patito in Nazionale, non è stato particolarmente concreto. Nemmeno un tiro. Insomma, sono lontani i tempi del Genoa (14 gol).
