Gazzetta su Gudmundsson: “Poco concreto. Lontani i tempi del Genoa”

La Gazzetta si sofferma su Albert Gudmundsson
La Gazzetta dello Sport,soffermandosi sui rendimenti degli attaccanti, analizza anche l'inizio di stagione di Albert Gudmundsson. Adesso infortunato, dovrebbe tornare per la sfida contro il Como: 

A Cagliari Kean ha giocato tutta la partita, come col Toro e col Napoli. Dzeko nè rimasto seduto in Sardegna, è entrato a 13' dalla fine a Torino ed è partito titolare col Napoli. Piccoli, ufficializzato, dopo il 31 agosto, ha giocato subito a Torino: 77 minuti. Ed è entrato dopo l'intervallo col Napoli al posto del deludente bosniaco. Che ha anche Albert Gudmundsson. Ma pure l'islandese (in gol a Presov all'andata), al momento ai box per l'infortunio patito in Nazionale, non è stato particolarmente concreto. Nemmeno un tiro. Insomma, sono lontani i tempi del Genoa (14 gol).

