Corriere Fiorentino

Fazzini, parla il fratello: “L’importante è che Firenze lo apprezzi come persona”

Le parole del fratello di Fazzini
Il Corriere Fiorentino ha intervistato Tommaso Fazzini, di nuovo campione d’Europa di beach soccer a distanza di 2 anni. Il fratello minore di Jacopo ha parlato proprio del centrocampista della Fiorentina di Pioli: 

A Firenze è stato accolto benissimo. Come dice mia madre, l’importante è che venga apprezzato prima di tutto come persona, e poi come calciatore. Ma su questo non ho dubbi. Jacopo ci ha fatto i complimenti. Ha visto un gruppo unito, siamo sempre pronti a darci una mano.

