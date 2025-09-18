Cecchi: “Col Como vittoria sicura. Fazzini non è l’uomo chiave, Nicolussi cambierà tutto”

Stefano Cecchi, giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare la sfida che la Fiorentina giocherà contro il Como.
Vi proponiamo le parole di Stefano Cecchi riguardo alla prossima partita in casa col Como.
Mi aspetto una vittoria della Fiorentina, che non si è ancora fatta vedere. Ha le possibilità per fare meglio e non dobbiamo avere paura del Como. Se la Fiorentina si comporta da tale, saremo felici. L'obiettivo scudetto è troppo alto, ma dobbiamo lottare per un campionato diverso dall'anno scorso. Giocatori come Gud, Kean, Dodo, Gosens e altri non possono esprimere la pochezza vista finora. Nicolussi Caviglia è stato un grande colpo, proprio ciò che mancava e ciò che cambierà tutto. Stravedo per Fazzini ma l'uomo chiave non è lui adesso.
Panchina o fiducia?—
Darei un attimo di riposo sia a Fagioli che a Comuzzo, visto che le alternative per farlo, non mancano. Se non vinciamo, cade tutta quella bella aspettativa che avevamo questa estate. Finora non ci siamo espressi nella maniera giusta. A fianco di Kean, in un 3-5-2, metterei Gudmundsson.
