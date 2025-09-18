Cecchi: “Col Como vittoria sicura. Fazzini non è l’uomo chiave, Nicolussi cambierà tutto”

Stefano Cecchi , giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare la sfida che la Fiorentina giocherà contro il Como .

Panchina o fiducia?

Darei un attimo di riposo sia a Fagioli che a Comuzzo, visto che le alternative per farlo, non mancano. Se non vinciamo, cade tutta quella bella aspettativa che avevamo questa estate. Finora non ci siamo espressi nella maniera giusta. A fianco di Kean, in un 3-5-2, metterei Gudmundsson.