Baldini: “Palladino superiore a Pioli. Comuzzo in confusione, chance a Mari”

Enzo Baldini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Il suo commento sul momento della Fiorentina:
La Fiorentina può battere qualsiasi squadra, ma contro il Napoli per un tempo non è scesa in campo. Non è la fiorentina che ci aspettavamo. Pioli ancora non ha campito come giocare e impiega alcuni giocatori fuori ruolo. Palladino è superiore a Pioli. Contro il Como è da dentro o fuori. Giocherei con Nicolussi e Fagioli, mettiamoci anche Sohm. Se non ci fosse Kean c'è Piccoli, un grande investimento. Al suo fianco metterei Fazzini. E' incredibile che venga impiegato con il contagocce, è quello più in forma.
La difesa—
Farei riposare Comuzzo che è in confusione. Sposterei Pongracic sulla destra e nel mezzo Pablo Mari.
