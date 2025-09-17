Luca Cecconi, doppio ex di Fiorentina e Como, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:
Cecconi: "Formazione sbagliata. E la Fiorentina doveva sfruttare una cosa"
Con il Napoli l'ho vista male. La formazione non mi ha convinto: Dzeko non stava benissimo fisicamente. Gli è toccato giocare in un modo non congeniale. Lo stesso Fagioli, che tecnicamente è bravo, fisicamente ha dei limiti. Il Napoli era squilibrato sul lato destro della Fiorentina, ma la viola non ha saputo sfruttare il punto debole. Fazzini? Una mezzala di qualità tecnica che da un contributo anche in fase difensiva.
