Sentite Orsi: “La Fiorentina con Nicolussi ci ha guadagnato rispetto a Cataldi”

Nando Orsi, ex portiere della Lazio, ha parlato dell'arrivo di Nicolussi Caviglia alla Fiorentina. Ecco le sue parole a Lady Radio:
Nicolussi Caviglia è meglio di Danilo Cataldi?
Mi sorprendeva che Nicolussi Caviglia fosse ancora al Venezia: è un giocatore valido e si inserisce bene nella Fiorentina, un centrocampista con tecnica e corsa. Rispetto a Cataldi, che resta comunque un elemento affidabile, la Fiorentina ci guadagna: Nicolussi è più giovane, brillante e dinamico. Oltre a Dzeko, la squadra viola ha aggiunto anche Piccoli, che offre ulteriori soluzioni in attacco. Credo che vedremo spesso la formazione schierata con due punte.
