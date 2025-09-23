Viola News
Zaniolo le prova tutte, Inler: “Fa allenamenti extra per tornare in forma” - immagine 1
Inler su Nicolò Zaniolo
Gökhan Inler, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, è intervenuto durante la trasmissione Udinese Tonight per parlare del momento che sta vivendo Nicolò Zaniolo, ex centrocampista della Fiorentina.

Secondo Inler, Zaniolo si sta integrando bene all’interno della squadra: “Lui e Zanoli si stanno inserendo abbastanza bene, si allenano con grande impegno. Zaniolo partecipa anche ad allenamenti extra, vuole dimostrare grandi cose”.

Inler ha inoltre sottolineato il carattere e l’attitudine positiva del giocatore: “Zaniolo è un ragazzo eccellente, molto serio. Sta solo aspettando la sua occasione per mettersi in mostra sul campo”.

