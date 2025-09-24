Ex viola, il ko di Leoni “aiuta” Chiesa: l’attaccante rientra in lista Uefa?

Sfortunatissimo Giovanni Leoni, giovane difensore ex Parma approdato al Liverpool, che proprio nella serata di ieri ha rimediato un grave infortunio al ginocchio sinistro (rottura del legamento crociato anteriore) in occasione della sfida di Carabao Cup contro il Southampton. Il classe 2006 sarà, dunque, costretto a fermarsi per tanto tempo, proprio adesso che si stava ritagliando il suo spazio nei Reds. I quali dovranno rivedere la loro lista Uefa.
Il nuovo regolamento permette il reintegro del calciatore cresciuto nella Fiorentina
Il nuovo regolamento permette, infatti, di aggiornare e modifica l'elenco dei calciatori arruolabili in caso di grave infortunio o malattia, per casi che richiedano stop di oltre 60 giorni. Il nome più accreditato per rientrare in lista è quello di Federico Chiesa, ad inizio stagione lasciato fuori per scelta tecnica da Arne Slot. L'ex attaccante gigliato potrebbe avere quindi la chance di tornare a giocare in campo internazionale, considerando anche il suo inizio positivo in questa stagione.
