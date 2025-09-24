Ex viola, il ko di Leoni “aiuta” Chiesa: l’attaccante rientra in lista Uefa?

Sfortunatissimo Giovanni Leoni, giovane difensore ex Parma approdato al Liverpool, che proprio nella serata di ieri ha rimediato un grave infortunio al ginocchio sinistro (rottura del legamento crociato anteriore) in occasione della sfida di Carabao Cup contro il Southampton. Il classe 2006 sarà, dunque, costretto a fermarsi per tanto tempo, proprio adesso che si stava ritagliando il suo spazio nei Reds. I quali dovranno rivedere la loro lista Uefa.