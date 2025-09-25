Belotti: “Avessi vinto la Conference, mi avrebbero giudicato in modo diverso”

Nella giornata di ieri, Andrea Belotti si è presentato alla stampa come nuovo attaccante del Cagliari. "Il Gallo" in conferenza stampa ha ricordato la finale di Conference League persa con L'Olympiakos:
Le parole di Belotti
Nelle ultime stagioni sono arrivato davvero vicino a conquistare qualcosa, e il giudizio cambia completamente se porti a casa trofei come l’Europa League o la Conference. Un attaccante viene valutato soprattutto per i suoi numeri, perché deve fare la differenza. Da questo punto di vista non ho vissuto annate eccezionali, però credo che conti anche quello che riesci a dare alla squadra: lì penso di aver sempre offerto un contributo importante. A Como non ho trovato continuità, forse perché il mio modo di interpretare la partita non si adattava al meglio alle idee del mister.
