Zaniolo, sei finalmente cambiato? “Devo mettere voglia e impegno. Altrimenti…”

All’Udinese c’è davvero un clima familiare, tutti remano nella stessa direzione. Le condizioni per disputare una stagione importante ci sono, sia a livello individuale che di squadra. Segnare il mio primo gol è stata un’emozione speciale: mio figlio mi chiedeva da tempo una dedica e ho colto il momento giusto per fargliela. Siamo solo agli inizi, ma in queste prime settimane mi sto trovando benissimo con compagni e staff, che mi hanno accolto facendomi sentire subito parte del gruppo. Penso che questo passaggio rappresenti un punto chiave della mia carriera in questo momento. Quanto al ruolo, nel calcio moderno conta fino a un certo punto: l’essenziale è eseguire ciò che chiede l’allenatore. Posso adattarmi a diverse posizioni, l’importante è dare sempre il massimo in campo.