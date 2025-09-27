L'ex centrocampista della Fiorentina, Yacine Adlì, quest'estate è stato ceduto dal Milan al'Al-Shabab. La sua intervista rilasciata a L'Equipe:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Ex viola, Adlì: “Volevo rimanere a Milano, ma il club aveva altri piani”
altre news
Ex viola, Adlì: “Volevo rimanere a Milano, ma il club aveva altri piani”
Le parole dell'ex viola Yacine Adlì sulla cessione del Milan
L'adattamento è un po' complicato, il clima qui è diverso. C'è bisogno di un periodo di adattamento. Cerco di essere pronto il più rapidamente possibile, ma la competizione è già iniziata, quindi devo mettermi subito in gioco.
Il Milan—
Volevo assolutamente restare a Milano, ma purtroppo il club ha fatto in modo di cedermi. Quindi ho fatto una preparazione parziale, dato che ero fuori dalla Prima Squadra e loro volevano vendermi. Ho ricevuto molte altre proposte, soprattutto in Italia, ma anche da alcuni club in Inghilterra e in Francia. E poi ho avuto questa opportunità, che ho ritenuto la migliore per la mia famiglia.
La Saudi Pro League—
Il giocatore deve essere d'accordo su ciò che vuole per sé, per la sua famiglia e per la sua carriera. Insomma, per essere in pace con se stesso. Anche se ci sono molti soldi in ballo, si tratta di un campionato in espansione, che sta diventando attraente anche per la sua competitività. Non è ancora al livello dei campionati europei, ma il divario si sta riducendo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA