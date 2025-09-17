Sorpresa Adli: “E’ stato lui a non voler rimanere alla Fiorentina”

Il retroscena svelato sul canale youtube di Fabrizio Romano: la richiesta di Adli alla Fiorentina
Yacine Adli è stato uno dei giocatori che la Fiorentina non ha riscattato dopo la scorsa stagione in prestito. Il francese aveva vissuto un'annata divisa in due, con un inizio molto positivo poi - complice un infortunio - un netto calo di rendimento. I viola avevano la facoltà di acquistarlo a titolo definitivo per 11 milioni ma così non è stato. Oggi però Matteo Moretto, durante una diretta sul canale youtube di Fabrizio Romano, ha rivelato un dettaglio inedito nella vicenda: sarebbe stato Adli a chiedere alla Fiorentina di non riscattarlo.
"La sua idea era quella di tornare al Milan per rimanerci. Voleva in tutti i modi convincere il club e Allegri a tenerlo in rosa e per questo aveva comunicato alla Fiorentina, verso la fine della scorsa stagione, la volontà di non rimanere" ha detto Moretto. Le cose però sono andate ben diversamente per Adli, che non rientrava nei piani del Milan.