Sorpresa Adli: “E’ stato lui a non voler rimanere alla Fiorentina”

Yacine Adli è stato uno dei giocatori che la Fiorentina non ha riscattato dopo la scorsa stagione in prestito. Il francese aveva vissuto un'annata divisa in due, con un inizio molto positivo poi - complice un infortunio - un netto calo di rendimento. I viola avevano la facoltà di acquistarlo a titolo definitivo per 11 milioni ma così non è stato. Oggi però Matteo Moretto, durante una diretta sul canale youtube di Fabrizio Romano, ha rivelato un dettaglio inedito nella vicenda: sarebbe stato Adli a chiedere alla Fiorentina di non riscattarlo.