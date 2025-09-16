Borja Valero, ex giocatore viola, ha parlato ai canali ufficiali del club dal Viola Park:
Borja Valero: “Sono fiducioso. Fagioli? Dicono che mi somiglia, gli auguro il meglio”
Le parole di Borja Valero ai canali ufficiali del club dal Viola Park
E' bello stare qua e vedere in che condizioni si allenano i giocatori. Fiorentina? Sono molto fiducioso. Il mister ha diverse possibilità a disposizione da mettere in campo, questo sarà positivo all'interno della stagione. Mi auguro di vedere presto la prima vittoria in campionato.
Contro il Napoli—
Era una partita complicata. Loro hanno fatto una mezz'ora importante in cui la Fiorentina non è riuscita a reagire. Negli ultimi quindici minuti poteva riaprire la partita e questo lascia qualcosa di positivo per le prossime gare. Ma bisogna ripartire subito.
Centrocampo—
Positivo che i giocatori importanti siano rimasti, è un segnale positivo. Sono molto curioso di vedere i nuovi acquisti soprattutto a centrocampo: Nicolussi Caviglia, Fazzini. Sono entrati bene contro il Napoli, possono dare un bel contributo alla squadra e possono giocare in diversi modi. Spero possano lasciare subito un segno. Somiglianze? Molti mi hanno detto che Fagioli mi somiglia, ma mi auguro per lui che possa essere migliore di quello che sono stato io. Ma mi fa piacere perché ha grande qualità. Poi ogni giocatore è a sé.
Conference League—
Deve essere un obiettivo, ma non dobbiamo darlo per scontato. Sarà sempre più complicato, ma l'obiettivo è quello di fare meglio e provare a vincere questa competizione. E' importante non solo per portare un trofeo a Firenze, ma anche per giocare in una competizione più importante nel percorso di crescita della società.
