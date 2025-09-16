Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Cosa sta facendo adesso Palladino? Dall’Inter al Milan: il ruolo da spettatore

altre news

Cosa sta facendo adesso Palladino? Dall’Inter al Milan: il ruolo da spettatore

Palladino
La fase di studi e di crescita di Raffaele Palladino
Redazione VN

"Fermarsi non è riposare". Così Raffaele Palladino, ex allenatore della Fiorentina, scrisse suoi social qualche settimana fa rompendo un silenzio lungo quasi tre mesi.

Dopo le dimissioni da allenatore viola, Palladino ha iniziato un periodo di studio e analisi. Infatti, oltre a essere stato visto intorno al centro sportivo dell'Atalanta, l'ex viola ha visto dal vivo la sfida tra l'Inter di Chivu e il Torino di Baroni a San Siro.

LEGGI ANCHE

E sempre a Milan, ha visto dalla tribuna la vittoria di Allegri contro Italiano in Milan-Bologna. Una fase di crescita, in attesa che qualche panchina di Serie A si liberi.

Leggi anche
Ex viola, Amrabat: “Ho messo il Betis davanti a tutto il resto e non ho esitato”
Valencia demolito dal Barcellona, il tecnico: “Beltran un’opzione, come tutti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA