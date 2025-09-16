Cosa sta facendo adesso Palladino? Dall’Inter al Milan: il ruolo da spettatore

E sempre a Milan, ha visto dalla tribuna la vittoria di Allegri contro Italiano in Milan-Bologna. Una fase di crescita, in attesa che qualche panchina di Serie A si liberi.
"Fermarsi non è riposare". Così Raffaele Palladino, ex allenatore della Fiorentina, scrisse suoi social qualche settimana fa rompendo un silenzio lungo quasi tre mesi.
Dopo le dimissioni da allenatore viola, Palladino ha iniziato un periodo di studio e analisi. Infatti, oltre a essere stato visto intorno al centro sportivo dell'Atalanta, l'ex viola ha visto dal vivo la sfida tra l'Inter di Chivu e il Torino di Baroni a San Siro.
