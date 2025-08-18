Raffaele Palladino torna sui social tre mesi dopo l'ultimo saluto alla piazza di Firenze. Il 1° giugno il tecnico che si era dimesso da poco dalla Fiorentina, scriveva una lunga lettera alla sua squadra, alla società e ai tifosi viola.
Palladino sui social: “Fermarsi non è riposare; è ricaricare per ripartire più forti”
Raffaele Palladino è tornato a parlare dopo le dimissioni consegnate alla dirigenza viola poco dopo la fine della scorsa stagione. Ecco la sua frase sibillina sui social
Adesso, dopo più di tre mesi, con una sua foto su Instagram e una frase sibillina, il tecnico campano ha rotto il silenzio intorno a lui: "Fermarsi non è riposare; è ricaricare per ripartire più forti". Sinonimo di come Palladino stia ricaricando le batterie per tornare in una panchina. Chissà che nei prossimi mesi il suo nome non tornerà a circolare per qualche squadra di Serie A, come fatto subito dopo le dimissioni in viola, con le panchine di Torino e Atalanta.
