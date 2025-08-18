Palladino sui social: “Fermarsi non è riposare; è ricaricare per ripartire più forti”

Raffaele Palladino torna sui social tre mesi dopo l'ultimo saluto alla piazza di Firenze. Il 1° giugno il tecnico che si era dimesso da poco dalla Fiorentina, scriveva una lunga lettera alla sua squadra, alla società e ai tifosi viola.

Adesso, dopo più di tre mesi, con una sua foto su Instagram e una frase sibillina, il tecnico campano ha rotto il silenzio intorno a lui: "Fermarsi non è riposare; è ricaricare per ripartire più forti". Sinonimo di come Palladino stia ricaricando le batterie per tornare in una panchina. Chissà che nei prossimi mesi il suo nome non tornerà a circolare per qualche squadra di Serie A, come fatto subito dopo le dimissioni in viola, con le panchine di Torino e Atalanta.