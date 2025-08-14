Albert Gudmundsson,nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport, si è soffermato anche sul suo rapporto con Stefano Pioli. L'ex allenatore del Milan è stato messo a confronto con Raffaele Palladino e Alberto Gilardino. Ecco le principali differenze e il pensiero del numero 10 della Fiorentina:
Gudmundsson: "Palladino diventerà un grande tecnico. Ecco cosa mi piace di Pioli"
"Come è il suo rapporto con Stefano Pioli? Ho un buon feeling con lui e mi piace il fatto che mi parla tanto. Siamo felici del suo arrivo"
Come è il suo rapporto con Stefano Pioli? Ho un buon feeling con lui e mi piace il fatto che mi parla tanto. Siamo felici del suo arrivo. Differenze fra Gilardino, Palladino e Pioli? I primi due erano più giovani, ma si vede che hanno potenziale per diventare grandi tecnici, mentre Pioli ha già un bagaglio diverso, basti pensare che ha vinto lo scudetto al Milan, ha fatto la Champions e ha allenato top come Ibrahimovic e in Arabia Cristiano. Si vede che ha esperienza. Crede che Gilardino e Pioli siano simili in alcune cose? Nella libertà che le lasciano in campo? Forse per la libertà sono simili, però in generale per tante cose sono diversi. Non posso spoilerare tutto, lo vedrete durante la stagione.
