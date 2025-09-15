Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Valencia demolito dal Barcellona, il tecnico: “Beltran un’opzione, come tutti”

altre news

Valencia demolito dal Barcellona, il tecnico: “Beltran un’opzione, come tutti”

Beltran
Le parole dell'allenatore del Valencia, Carlos Corberan, su Beltran, al termine della pesante sconfitta contro il Barcellona
Redazione VN

Nel post partita della gara persa contro il Barcellona per 6-0, l'allenatore del Valencia, Carlos Corberan, ha risposto anche ad una domanda sull'ex viola Lucas Beltran, entrato a quindici minuti dalla fine quando la partita era ormai compromessa. Queste le sue parole:

Beltran è un altro giocatore che abbiamo preso l'ultimo giorno  di mercato. Si tratta di un'altra opzione nella rosa, come tutti gli altri.

Leggi anche
Terracciano, esordio vincente in maglia Milan: l’ex viola batte Italiano
Week-end intenso per Bove. Dopo il Viola Park eccolo a Misano

© RIPRODUZIONE RISERVATA