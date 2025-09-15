Nel post partita della gara persa contro il Barcellona per 6-0, l'allenatore del Valencia, Carlos Corberan, ha risposto anche ad una domanda sull'ex viola Lucas Beltran, entrato a quindici minuti dalla fine quando la partita era ormai compromessa. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Valencia demolito dal Barcellona, il tecnico: “Beltran un’opzione, come tutti”
altre news
Valencia demolito dal Barcellona, il tecnico: “Beltran un’opzione, come tutti”
Le parole dell'allenatore del Valencia, Carlos Corberan, su Beltran, al termine della pesante sconfitta contro il Barcellona
Beltran è un altro giocatore che abbiamo preso l'ultimo giorno di mercato. Si tratta di un'altra opzione nella rosa, come tutti gli altri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA