Terracciano, esordio vincente in maglia Milan: l’ex viola batte Italiano

Esordio fortunato per Pietro Terracciano con la maglia del Milan. L'ex portiere viola è stato chiamato in causa al 56', dopo che Maignan ha dovuto alzare bandiera bianca per noie muscolari. Ordinaria amministrazione per "San Pietro", visto che nella vittoria per 1-0 dei rossoneri contro il Bologna non ha dovuto ricorrere agli straordinari e parate decisive.
Complice l'infortunio di Maignan, esordisce a trentacinque anni con la maglia del Milan l'ex viola Pietro Terracciano
Curioso come la prima in rossonero sia arrivata contro un altro ex viola come Vincenzo Italiano, che durante la sua permanenza a Firenze lo ha reso di fatto un titolare indiscusso. Per Terracciano potrebbero spalancarsi nelle prossime settimane i galloni della titolarità: tutto dipenderà dall'entità dell'infortunio di Maignan.
