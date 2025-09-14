Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Terracciano, esordio vincente in maglia Milan: l’ex viola batte Italiano

altre news

Terracciano, esordio vincente in maglia Milan: l’ex viola batte Italiano

Terracciano, esordio vincente in maglia Milan: l’ex viola batte Italiano - immagine 1
Complice l'infortunio di Maignan, esordisce a trentacinque anni con la maglia del Milan l'ex viola Pietro Terracciano
Redazione VN

Esordio fortunato per Pietro Terracciano con la maglia del Milan. L'ex portiere viola è stato chiamato in causa al 56', dopo che Maignan ha dovuto alzare bandiera bianca per noie muscolari. Ordinaria amministrazione per "San Pietro", visto che nella vittoria per 1-0 dei rossoneri contro il Bologna non ha dovuto ricorrere agli straordinari e parate decisive.

Curioso come la prima in rossonero sia arrivata contro un altro ex viola come Vincenzo Italiano, che durante la sua permanenza a Firenze lo ha reso di fatto un titolare indiscusso. Per Terracciano potrebbero spalancarsi nelle prossime settimane i galloni della titolarità: tutto dipenderà dall'entità dell'infortunio di Maignan.

Leggi anche
Week-end intenso per Bove. Dopo il Viola Park eccolo a Misano
Follia di Martinez Quarta. Si fa espellere con due gialli in pochi minuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA