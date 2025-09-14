Terracciano, esordio vincente in maglia Milan: l’ex viola batte Italiano

Esordio fortunato per Pietro Terracciano con la maglia del Milan. L'ex portiere viola è stato chiamato in causa al 56', dopo che Maignan ha dovuto alzare bandiera bianca per noie muscolari. Ordinaria amministrazione per "San Pietro", visto che nella vittoria per 1-0 dei rossoneri contro il Bologna non ha dovuto ricorrere agli straordinari e parate decisive.