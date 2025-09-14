Follia di Martinez Quarta. Si fa espellere con due gialli in pochi minuti

Lucas Martinez Quarta lo scorso mercato di gennaio ha lasciato la Fiorentina. L'argentino è tornato a casa, al River Plate. A Firenze la sua aggressività in certe situazioni è stata ritenuta eccessiva. In Argentina il difensore non ha perso la sua grinta, ma ieri ha esagerato. Al minuto trentasette un brutto intervento su Ascacibar gli costa il giallo. Dopo che il centrocampista si è ripreso il gioco riparte, e dopo pochi secondi Quarta si fa ammonire di nuovo. Stavolta per un gomito alto di troppo, ed ovviamente è stato espulso. L'ex viola nel post gara ha chiesto scusa sui propri social.