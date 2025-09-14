Per l'Atletico Madrid non è stato un inizio semplice in questa Liga. 3 giornate e 0 vittorie per la banda del Cholo Simeone. Ieri però i Colchoneros si sono portati a casa i primi 3 punti della stagione, contro un avversario tosto come il Villarreal. Merito anche di Nico Gonzalez, che ha segnato all'esordio, con il suo classico colpo di testa. Nel post gara, Simeone ha esaltato l'ex Fiorentina:
Simeone esalta Nico: “Abbiamo fatto un grande sforzo, ma ci sta ripagando”
Nico Gonzalez cerca il riscatto, dopo l'annata alla Juventus. L'argentino è partito benissimi, sotto la guida di Simeone
"Nel secondo tempo, non c'è stata quella sensazione, è stata una partita più controllata, aiutata enormemente dal gran gol di Nico. Abbiamo fatto tutti un enorme sforzo per farlo venire, soprattutto la società nell'ultimo giorno di mercato. Sapevamo che poteva aiutarci, e oggi ci ha restituito un po' di quello che ci aspettavamo: lavoro, progressioni, e quel sinistro sulla fascia"
