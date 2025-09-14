Week-end intenso per Bove. Dopo il Viola Park eccolo a Misano

Edoardo Bove ormai non è più un tesserato della Fiorentina. Il ragazzo non è stato riscattato dalla società, per i ben noti problemi al cuore, palesatesi contro l'Inter lo scorso campionato. Bove è tornato al Viola Park pochi giorni fa, dove è stato accolto dai suoi ex compagni. Il romano ha ricevuto moltissimo affetto, e poco dopo ha voluto salutare il popo viola con un post sui propri social. Un fine settimana impegnativo per lui, dato che oggi era a Misano per la gara di MotoGP. Il motivo? Fabio Di Giannantonio, pilota del team VR46, è un amico di Bove, che era presente proprio nel box del ragazzo.