Ex viola, Amrabat: “Ho messo il Betis davanti a tutto il resto e non ho esitato”

L'ex viola, Sofyan Amrabat, è stato presentato oggi, nella Lounge del Luis del Sol Sports City, come nuovo giocatore del Betis. Queste le parole del centrocampista marocchino alla conferenza di presentazione:
Amrabat presentato in conferenza stampa. "Gli ultimi due o tre giorni sono stati molto caotici. Ho messo il Betis davanti a tutto il resto e non ho esitato.
Sono molto felice di essere qui. Tutti hanno parlato benissimo dell'atmosfera in questo club. Voglio aiutare la squadra in quella che spero sarà una grande stagione. Gli ultimi due o tre giorni sono stati molto caotici per me. Il Fenerbahçe è stato eliminato dalla Champions League e l'allenatore è stato esonerato. C'erano offerte da altre squadre, ma quando ho sentito che il Real Betis era interessato a me, ho messo il Betis davanti a tutto il resto e non ho esitato.
Amrabat ha poi voluto commentare con un post sul proprio profilo Instagram questo inizio della sua nuova avventura dichiarandosi pronto a lottare:
"Grazie a tutti per la calorosa accoglienza, un onore far parte del Real Betis. Pronto a lottare per questo distintivo"
