Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Ex viola, Amrabat: “Ho messo il Betis davanti a tutto il resto e non ho esitato”

altre news

Ex viola, Amrabat: “Ho messo il Betis davanti a tutto il resto e non ho esitato”

Ex viola, Amrabat: “Ho messo il Betis davanti a tutto il resto e non ho esitato” - immagine 1
Amrabat presentato in conferenza stampa. "Gli ultimi due o tre giorni sono stati molto caotici. Ho messo il Betis davanti a tutto il resto e non ho esitato.
Redazione VN

L'ex viola, Sofyan Amrabat, è stato presentato oggi,  nella Lounge del Luis del Sol Sports City, come nuovo giocatore del Betis. Queste le parole del centrocampista marocchino alla conferenza di presentazione:

Sono molto felice di essere qui. Tutti hanno parlato benissimo dell'atmosfera in questo club. Voglio aiutare la squadra in quella che spero sarà una grande stagione. Gli ultimi due o tre giorni sono stati molto caotici per me. Il Fenerbahçe è stato eliminato dalla Champions League e l'allenatore è stato esonerato. C'erano offerte da altre squadre, ma quando ho sentito che il Real Betis era interessato a me, ho messo il Betis davanti a tutto il resto e non ho esitato.

Amrabat ha poi voluto commentare con un post sul proprio profilo Instagram questo inizio della sua nuova avventura dichiarandosi pronto a lottare:

"Grazie a tutti per la calorosa accoglienza, un onore far parte del Real Betis. Pronto a lottare per questo distintivo"

Leggi anche
Valencia demolito dal Barcellona, il tecnico: “Beltran un’opzione, come tutti”
Terracciano, esordio vincente in maglia Milan: l’ex viola batte Italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA