Adesso è ufficiale: l’ex Fiorentina, Ferrarini riparte dal Rimini

Gabriele Ferrarini riparte dalla Serie C, come anticipato da VNe lo fa con la maglia del Rimini. L’ex esterno della Fiorentina, cresciuto nel settore giovanile viola e svincolatosi dal club gigliato, è stato ufficialmente annunciato dalla società emiliana.
Classe 2000, originario di La Spezia, Ferrarini ha esordito tra i professionisti con la Pistoiese, per poi maturare esperienza in Serie B vestendo le maglie di Venezia, Perugia e Feralpisalò.
A livello internazionale ha indossato la maglia azzurra in tutte le selezioni giovanili fino all’U21, con cui ha debuttato nel 2021. Il Rimini lo accoglie come rinforzo di qualità ed esperienza per il reparto difensivo.
