Nzola: “Voglio segnare più di 13 gol. La sfida alla Fiorentina? Non ci penso”

L'attaccante del Pisa in prestito dalla Fiorentina M’Bala Nzola ha parlato oggi in conferenza stampa per raccontare il suo stato di forma e i suoi obiettivi stagionali. Queste le parole del centravanti angolano:

"Mi sento bene, mi sento sempre meglio. Sto lavorando per arrivare al 100% il prima possibile. Il primo obiettivo è la salvezza del Pisa. Personalmente vorrei fare meglio dei 13 gol fatti con lo Spezia, credo di potercela fare. Adesso sono mentalmente sereno, voglio fare divertire i tifosi di Pisa".