Cagliari, Folorunsho: “Lo scorso anno ho faticato, qui sento la fiducia”

Le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina, Michael Folorunsho, dopo la sfida contro l'Inter
L'ex centrocampista della Fiorentina, Michael Folorunsho, ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Cagliari-Inter:

Dopo la scorsa annata in cui non è andato proprio tutto bene, ho faticato a trovare spazio, mi sono trovato molto bene a Cagliari, sento la fiducia dell'ambiente e voglio dare il massimo per ripagarla. Pisacane mi lascia molta libertà di inserirmi e di arrivare al tiro. Belotti? Siamo un po' preoccupati, ma dobbiamo aspettare gli accertamenti. Speriamo bene, è uno dei nostri leader.

