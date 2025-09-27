L'ex centrocampista della Fiorentina, Michael Folorunsho, ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Cagliari-Inter:
ex viola
Cagliari, Folorunsho: “Lo scorso anno ho faticato, qui sento la fiducia”
Le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina, Michael Folorunsho, dopo la sfida contro l'Inter
Dopo la scorsa annata in cui non è andato proprio tutto bene, ho faticato a trovare spazio, mi sono trovato molto bene a Cagliari, sento la fiducia dell'ambiente e voglio dare il massimo per ripagarla. Pisacane mi lascia molta libertà di inserirmi e di arrivare al tiro. Belotti? Siamo un po' preoccupati, ma dobbiamo aspettare gli accertamenti. Speriamo bene, è uno dei nostri leader.
