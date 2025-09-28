Ex viola: Odriozola in gol contro il Barcellona. Il terzino: “Tornato dall’inferno”

L'ex terzino della Fiorentina Alvaro Odriozola (per lui una sola stagione in viola, quella del 2021/2022) è tornato in campo da titolare nella Liga spagnola quest'oggi, dopo otto mesi vissuti ai margini della Real Sociedad, tra infortuni e decisioni societarie. Già, perché nonostante il legame con il club basco, la dirigenza lo aveva messo, in pratica, fuori rosa, dopo i tanti, troppi infortuni muscolari. E non riuscendo a trovare una squadra interessata a lui, l'esterno destro aveva dovuto salutare il rettangolo verde. Fino ad oggi, appunto.

E come si suol dire, ha fatto di necessità virtù: a causa degli infortuni di Aramburu e Ruperez, contro il Barcellona la Real Sociedad ha dovuto puntare proprio su Odriozola e l'ex viola non ha per niente sfigurato, segnando anche un gol pesante, al 31', con cui ha sbloccato il match. La compagine blaugrana ha, poi, ribaltato la situazione vincendo 2-1, ma per Odriozola si è trattata comunque di una giornata importante: "Sono molto orgoglioso di me, non voglio mentire - ha detto Odriozola a Movistar - dopo tanti infortuni sono stato all'inferno ma oggi sono tornato tra voi. Adesso voglio aiutare la squadra della mia vita".