Riccardo Trevisani è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio dove ha parlato della situazione degli arbitri in Italia e della direzione di gara in Fiorentina-Bologna:
Trevisani: “La Penna? Poteva compensare gli errori. Ricordate Tagliavento?”
Il giornalista parla della direzione nel derby dell'Appennino
La Juve perde la prima gara in casa allo Stadium con l'Inter con Tagliavento arbitro che nei primi dieci mintui commette un sacco di errori a favore dei bianconeri. Nel secondo tempo sembrava che arbitrasse Moratti, ma l'Inter vince 3 a 1 meritatamente e nessuno si ricorda che arbitrasse Tagliavento, che è stato un grandissimo fischietto. Se la partita va in un verso e e poi cerca di compensare il suo errore non fa una cosa sbagliata. Fa una cosa sbagliata tecnicamente, ma poi vediamo che succede. La Penna questo ragionamento non lo ha fatto perché dà un rigore alla Fiorentina dopo non averlo dato al Bologna. E non ha pensato a sistemare. Per me La Penna la carriera che ha fatto Tagliavento non la fa
