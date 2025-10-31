Calcio fiorentino in lutto: è morto Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella

Grave lutto nel mondo del calcio dilettantistico toscano. È scomparso improvvisamente Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco

Grave lutto nel mondo del calcio dilettantistico toscano. È scomparso improvvisamente Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco. Fiorentino doc, aveva 57 anni ed era da sempre un punto di riferimento per lo sport regionale, anche grazie al suo impegno in ambito politico.