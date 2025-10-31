Viola News
Calcio fiorentino in lutto: è morto Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella

Grave lutto nel mondo del calcio dilettantistico toscano. È scomparso improvvisamente Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco
Grave lutto nel mondo del calcio dilettantistico toscano. È scomparso improvvisamente Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco. Fiorentino doc, aveva 57 anni ed era da sempre un punto di riferimento per lo sport regionale, anche grazie al suo impegno in ambito politico.

A dare la notizia è stata la stessa società biancorossa con un post pubblicato sui propri canali social. Bosi era stato anche candidato alle ultime elezioni regionali come capolista a Firenze per “È Ora!”, la lista civica a sostegno del candidato di centrodestra Alessandro Tomasi.

Un malore improvviso lo ha stroncato nella notte. Figlio del senatore Francesco Bosi, scomparso nel 2021, Lorenzo aveva incentrato la sua attività politica soprattutto sul tema degli impianti sportivi, proponendo misure per agevolare l’accesso al credito delle piccole società.

La sua Rondinella, attualmente capolista nel girone B del campionato di Eccellenza toscana, ha chiesto il rinvio della gara in programma domenica 2 novembre. Lo scrive la Nazione

