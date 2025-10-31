Viola News
Polverosi avvisa: “Pioli, Pradè e giocatori. Rischiate la Serie B, sia chiaro”

Il commento di Alberto Polverosi sulla Fiorentina di Pioli
Redazione VN

Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, commenta la situazione complicata della Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco le sue parole:

Vita o morte (del pallone) a Firenze. Parole di Daniele Pradè dopo lo 0-3 di San Siro pensando a Fiorentina-Lecce di domenica pomeriggio. Vita o morte a cui aggiungiamo beffa, dura, atroce, inimmaginabile. La beffa di festeggiare (verbo che andrebbe in quel caso rovesciato) il centenario con la squadra in B e con le gru nello stadio. No, questo non si può nemmeno pensare, andrebbe oltre la più malefica immaginazione. Ma una cosa deve essere chiara al presidente, ai direttori, all’allenatore e soprattutto ai giocatori: tutti voi rischiate davvero la Serie B. E se l’intera Fiorentina non ne prende coscienza può essere la fine.

