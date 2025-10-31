Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, commenta la situazione complicata della Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Polverosi avvisa: “Pioli, Pradè e giocatori. Rischiate la Serie B, sia chiaro”
Corriere dello Sport
Polverosi avvisa: “Pioli, Pradè e giocatori. Rischiate la Serie B, sia chiaro”
Il commento di Alberto Polverosi sulla Fiorentina di Pioli
Vita o morte (del pallone) a Firenze. Parole di Daniele Pradè dopo lo 0-3 di San Siro pensando a Fiorentina-Lecce di domenica pomeriggio. Vita o morte a cui aggiungiamo beffa, dura, atroce, inimmaginabile. La beffa di festeggiare (verbo che andrebbe in quel caso rovesciato) il centenario con la squadra in B e con le gru nello stadio. No, questo non si può nemmeno pensare, andrebbe oltre la più malefica immaginazione. Ma una cosa deve essere chiara al presidente, ai direttori, all’allenatore e soprattutto ai giocatori: tutti voi rischiate davvero la Serie B. E se l’intera Fiorentina non ne prende coscienza può essere la fine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA