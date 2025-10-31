Orlando: “A Firenze vedrei bene Thiago Motta. Palladino? Dipende da Commisso”

Il pensiero di Massimo Orlando

Redazione VN 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 09:28)

Massimo Orlando è stato intervistato al Corriere dello Sport. Ecco le parole dell'ex calciatore della Fiorentina sul complicato momento di Stefano Pioli:

Secondo me è stata una dimostrazione di grandissima difficoltà, perché l’unico pensiero di Pioli era quello di difendersi ripartendo ogni tanto, male. La squadra non ha gioco. Le partite sono sempre uguali, senza mai un cambio nel gioco e nella velocità

SORPRESO?

Sono stato ingannato, come tutti, dal pensiero generale, che era molto positivo. E credevo che la Fiorentina, avendo già fatto bene con Palladino, potesse fare altrettanto bene con un allenatore d’esperienza come Stefano. Credevo che la squadra fosse da quinto/sesto posto, di certo non che lottasse per le zone basse della classifica

ESONERO?

Dicono che Lecce e Genoa saranno le due partite decisive. Se però non dovesse andar bene domenica, non credo che Pioli arrivi a Genova. Non ho mai parlato male di lui, è un bravissimo allenatore, ma probabilmente non è riuscito a trasmettere quello che pensava a questa squadra. Non è possibile che in nove giornate non si sia visto uno schema, un’idea

PIOLI DIVERSO?

In effetti sì, almeno rispetto a tanti anni fa a Firenze. Ad esempio si è sbilanciato subito sugli obiettivi, sull’impostazione propositiva della squadra, salvo non far vedere niente di tutto questo

PALLADINO?

Quest'ultimo credo sia impossibile, a meno che il presidente non riesca a prendere posizione sul direttore sportivo con il quale, appunto, Palladino aveva dei cattivi rapporti

ALTRI?

De Rossi è difficile. Anche se bravo, sarebbe un’idea forzata di Pradè, già nel mirino dei tifosi. A me piacerebbe Thiago Motta perché amo il bel calcio, e quando è subentrato a Bologna lo ha fatto vedere. Io non so se i calciatori viola siano adatti a lui, ma non credo si siano dimenticati dopo un anno come si gioca a pallone. Anche Vanoli sarebbe una soluzione giusta

PRADE

Credo che ormai sia a fine corsa. Poi il calcio è talmente strano che ti salvi a due giornate dalla fine, magari vinci Coppa Italia e Conference e ti cambia la stagione