Il Giornale: “Fiorentina insieme al Pisa, roba da Vernacoliere”

Buio pesto in casa Fiorentina. La partita contro il Lecce potrebbe essere decisiva per Pioli
Redazione VN

Piovono le critiche, e non poteva essere altrimenti, su Stefano Pioli dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Inter. Un ko che costringe la Fiorentina ai piani bassissimi della classifica di Serie A. Di seguito una parte del commento di Tony Damascelli per Il Giornale:

Il turno infrasettimanale non ha squilibrato la classifica ma dato un altro colpo a Stefano Pioli che deve aver compreso come la serie A non sia il mondo fiabesco del football saudita, la Fiorentina penultima in classifica, in compagnia degli odiati pisani, roba da Vernacoliere, merita uno dei gironi danteschi.

Specifichiamo che la Fiorentina è da sola al penultimo posto a quota 4 punti, mentre il Pisa è terzultimo con 5.

