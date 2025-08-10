Mandragora, quale sarà il futuro? Il punto sul centrocampo della Fiorentina

E' stato sicuramente uno dei giocatori più decisivi della scorsa stagione, quando con il passaggio al 3-5-2 ed il suo impiego da mezzala destra ha fatto la differenza in casa viola. Ora, però, Rolando Mandragora si trova ad un bivio e forse in una situazione che neanche lui poteva immaginare quattro/cinque mesi fa. Già, perché la trattativa per il suo rinnovo contrattuale (scadenza attuale 2026, anche se la Fiorentina vanta un'opzione di rinnovo automatico) si è arenata per motivi economici. Se a questo, poi, aggiungiamo che in questo momento il centrocampista campano è fuori dal gruppo per colpa di una botta al ginocchio, ecco che allora si sprecano i ragionamenti sul suo presente e soprattutto futuro.

La vicenda ormai è nota: Mandragora ed il suo entourage puntano ad un aumento di stipendio (2 i milioni annui richiesti), mentre la Fiorentina è ferma sulle proprie posizioni, ovvero alzare leggermente l'attuale ingaggio di 1,6 milioni con prolungamento fino al 2028. Gli agenti del classe 1997, allora, si stanno guardando intanto, ma al club gigliato per il momento non sono arrivate offerte e l'ultimo interessamento per il giocatore risale a fine giugno, quando si parlava di un possibile approccio del Betis Siviglia. Di certo, nel caso in cui Mandragora e la società viola decidessero per la separazione, Pradè e Goretti dovrebbero tornare sul mercato per quanto riguarda il centrocampo. Ad oggi, infatti, gli elementi arruolabili per il reparto sono Fagioli, Sohm, Ndour e Richardson, il quale, però, è stato provato spesso in queste settimane da Pioli sulla linea dei trequartisti dietro a Kean. Bianco, invece, sembra essere in attesa di una nuova sistemazione, resta da capire se in prestito o a titolo definitivo.