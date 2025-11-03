Toldo: “Vanoli ha il carattere del Trap. Ora salvare la stagione tutti insieme”

"Vedo dei ragazzotti timidi che non sanno stare insieme. Devono avere più grinta e mordente, l'allenatore arriva fino ad un certo punto"

Redazione VN 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 18:55)

L'ex portiere viola Francesco Toldo è intervenuto sul momento della Fiorentina, ai microfoni del "Pentasport" di Radio Bruno:

"È il momento di darsi una mano, salvare la stagione tutti insieme, squadra e tifosi, per il bene della Fiorentina. Ero a San Siro per vedere la partita con l'Inter. Devono avere più grinta e mordente i ragazzi, l'allenatore arriva fino ad un certo punto. Non vorrei che ora iniziasse la contestazione che non porta granché. La società deve maneggiare bene la situazione, per metterla in sicurezza e finire al meglio possibile la stagione. Con tutti gli investimenti fatti dal presidente non capisco questa classifica. Vedo dei ragazzotti timidi che non sanno stare insieme".

Stefano Pioli? "È una persona perbene, un bravo ragazzo. Ha affrontato panchine importanti non capisco come mai, è molto strano questo rendimento. Non è così buono e tranquillo, sa farsi sentire con i propri giocatori. Non mi spiego questa mollezza in campo".

Vanoli? "Un mio caro amico, ci siamo trovati fuori dal campo con le famiglie. Ha lavorato con Conte all'Inter, segue gli insegnamenti di Maurizio Viscidi e Arrigo Sacchi. È giovane e ha un carattere forte. Un po' come quello di Trapattoni che affrontò i tifosi viola a viso aperto nello spogliatoio".

Leader? "De Gea mi sta piacendo, ha l'esperienza giusta per risollevarti. Non può fare goal ovviamente, ma ha la tranquillità del campione. Gosens? Lo conosco poco, ma ha una caratura importante".