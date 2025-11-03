Monti: “Dispiaciuto che sia finita così, ma la colpa non è solo di Pioli”

Gianfranco Monti, conduttore televisivo e tifoso viola, è intervenuto al Pentasport per analizzare il caos del mondo viola. Le sue dichiarazioni:
Per me molta colpa è anche della società, ma è anche vero che a inizio stagione aveva fatto delle scelte giuste; l'80% delle persone erano contente sia di Pioli che del mercato. La Fiorentina aveva fatto la scelta giusta, tre anni di contratto ad un allenatore che, pere tutti noi, era un top. Io resto dell'idea che questo non è il vero Pioli, ma resta il fatto che ha gestito questa situazione molto male. Non puoi indicare l'allenatore come unico colpevole di questa situazione, anche la società ha fatto una figuraccia. Sono dispiaciuto che sia andata a finire così di Pioli, ma credo che sia un po' come nell'amore; la colpa sta nel mezzo. Io fossi nella Fiorentina e nel presidente andrei sul top, anche se non so chi sia il top in questo momento. Maldini l'ho già detto più volte, mi piace da impazzire. Io sono rimasto perplesso già dopo Cagliari. Prendo l'esempio di Chivu: lui ha portato avanti il lavoro di Inzaghi mettendoci piano piano del suo, Pioli invece ha iniziato a cambiare tutto fin da subito. Questa potrebbe essere un'occasione per provare a ripartire per il prossimo futuro.
