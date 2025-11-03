Bucchioni: “Situazione inaccettabile. Società inesistente, adesso chi comanda?”

Enzo Bucchioni, nel corso del suo intervento al Pentasport, ha espresso la sua opinione sul momento di caos in casa Fiorentina
Enzo Bucchioni durissimo sulla crisi viola: “Società assente, Pioli in confusione. Commisso scelga se rilanciare o vendere la Fiorentina.”
E' una situazione surreale: non si sa chi sarà l'allenatore, non si sa se ci sarà Pioli, la squadra non si allena.. è una situazione inaccettabile che conferma ciò che diciamo da tempo: la società non c'è più. Siamo arrivati al culmine di una storia che va avanti da troppi mesi. Adesso non sai cosa fare, adesso chi decide? Ferrari? Allora da domani posso andare alla NASA. Barone aveva pregi e difetti come tutti, ma era una figura carismatica all'interno della Fiorentina. Pradé sapeva benissimo che il suo ciclo era finito, ma doveva accorgersene anche la società. Io non voglio offendere nessuno, ma per confermare Pradè, vuol dire che non te ne intendi di calcio. Le cose non accadono a caso, le radici di questa situazione sono profonde. Anche Pioli ha le sue colpe, e sono tante. Abbiamo applaudito Pioli perché pensavamo che potesse sopperire alle carenze della società e, invece, abbiamo sottovalutato la situazione. Lui ha voluto portare fin da subito il suo calcio, ma in questa Fiorentina non ci sono i giocatori adatti; questa squadra p costruita per il calcio di Palladino. Commisso deve scegliere: o rilancia oppure vende.
Su Vanoli e Palladino—
Vanoli lo stimo, ma ha la forza per gestire questa situazione? Pioli non ce l'ha fatta.. Su Palladino non sono d'accordo, ci sono anche delle situazioni ambientali da valutare. Già l'anno scorso è stato contestato da parte della tifoseria, un suo ritorno sarebbe troppo divisivo. Fossi Commisso andrei a prendere un direttore generale, dato che devono pagare tutti, poi il direttore sportivo e l'allenatore; in 15 giorni lo puoi fare. Se scegli prima l'allenatore dopo devi trovare un ds a cui piaccia il tecnico scelto.
